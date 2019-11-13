В Киеве родители "потеряли" маленького ребенка и забыли о нем: детали дикой истории и фото

Правоохранители установили родителей трехлетнего мальчика, которого недавно обнаружили в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мальчика заметили неравнодушные граждане на улице Вышгородской. Они увидели мужчину, который предварительно, был пьяным и находился вместе с маленьким ребенком. Мальчика врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина сообщил полицейским, что он является отцом и поедет следом в больницу к ребенку.

Однако по состоянию здоровья маленького пациента долгий период времени им никто интересовался. В связи с чем правоохранители начали розыск родителей или родных 3-х летнего мальчика.

Впоследствии правоохранители установили родителей ребенка. Свое отсутствие на протяжении длительного времени они объяснили тяжелым материальным положением и жизненными сложностями.

Работники сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции в отношении отца ребенка составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения направлены в суд.

Сейчас ребенок находится в детском доме. Его жизни ничего не угрожает. Дальнейшую судьбу мальчика будут решать представители социальных служб.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали воровку с ребенком, которая проникла в квартиру к жертвам, сославшись на потребности ребенка.