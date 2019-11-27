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Запаслись арсеналом презервативов: под Черкассами устроили групповое изнасилование студентки, видео

среда, 27 ноября 2019, 00:44
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В Умани двое молодых людей запаслись более полутора сотней презервативов и изнасиловали 16-летнюю первокурсницу.

Подробности рассказали в сюжете "Чрезвычайные новости".

Двое друзей - 24-летний Артур Брижатюк и 18-летний Вадим в выходные решили развлечься.

"Договорились, что в воскресенье поедем в Умань, возьмем кредит и погуляем. В субботу рано уехали, после обеда взяли кредит в 5000, в магазинчике рядом купили спиртное", - говорит Брижатюк.

Вместе со спиртными напитками мужчины купили 171 презерватив. После того, как выпили, решили пригласить в компанию 16-летнюю первокурсницу, которой накануне списывались на сайте знакомств. После совместного распития спиртных напитков 18-летний Вадим начал приставать с интимными предложениями к девушке. Когда та отказала, начал угрожать и бить.

"Он пригласил к себе на квартиру. Сначала все было нормально. Потом начал лезть. Пригрозил, что убьет, если кому-то скажу", - рассказывает пострадавшая.

В соседней комнате во время изнасилования находился товарищ подозреваемого. Но 24-летний парень ничего не сделал, чтобы предотвратить преступление.

"Слышал, как в комнате рядом начались крики. Вадюха что-то кричал девушке, она выбежала в истерике и начала обуваться", - говорит Брижатюк.

Сразу после того, как выбежала из квартиры, девушка позвонила матери. И вызвала полицию. Правоохранители задержали ребят. Вадиму избрали меру пресечения - 2 месяца содержания под стражей. Если вину уманчанина докажут, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Недавно "Апостроф" писал о еще одном скандальном изнасилования. Правда, десятилетней давности. Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Иванисимов в свое время отбывал наказание за групповое изнасилование.

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