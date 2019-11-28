Брутальные мачо: известный карикатурист ярким рисунком высмеял Путина и Трампа

В сети была опубликована новая карикатура на президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Работу художника Сергея Елкина опубликовали на странице DWв Facebook.

Так, на рисунке изображен голый до пояса глава Кремля, который смотрит на фото человека с лицом Трампа и телом юного Сильвестра Сталлоне и говорит, что это его "стиль брутального мачо".

"Настоящий Рокки Трамп? Вот сейчас обидно было", - отмечается в подписи к карикатуре.

Следует отметить, что ранее президент США Дональд Трамп опубликовал снимок, на котором он прикрепил свою голову к телу героя фильма "Рокки" с Сильвестром Сталлоне. Таким образом глава Белого Дома решил показать своим оппонентам, что готов к слушаниям относительно процедуры его возможного импичмента.

Как сообщал "Апостроф", ранее художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру на Путина, который якобы несет медведя – символ российской партии "Единая Россия".