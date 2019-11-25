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Скоро погубит: Путин попал на меткую карикатуру с "символом России"

понедельник, 25 ноября 2019, 16:53
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Президент России Владимир Путин стал героем очередной меткой фотожабы.

Ее опубликовал известный карикатурист Сергей Елкин в Facebook.

На карикатуре можно увидеть Путина, на шее которого сидит медведь. На снимки видно, что российский лидер гнет спину под весом животного, сидящего у него на плечах.

Этой карикатурой Елкин, вероятнее всего, намекает на то, что Путина погубит власть, а именно его же пропрезидентская партия "Единая Россия", эмблемой которой является медведь.

Как сообщал "Апостроф", Путин снова приковал к себе пристальные взгляды из-за фотографии, на которой он стоит в окружении премьер-министра Дмитрия Медведева и еще нескольких чиновников.

Также ранее в сети бурно обсуждали фотографию президента РФ Владимира Путина, который стоит в окружении спецназа.

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