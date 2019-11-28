До -15 градусов мороза и снег: синоптик рассказал, каких "сюрпризов" ждать в декабре

С середины декабря и до конца месяца ожидаются серьезные морозы, а также снегопады.

Об этом сообщил "Апострофу" народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в конце ноября и в начале декабря днем будет держаться плюсовая температура.

"Ночные температуры составят 1-3 градуса мороза, а дневные 2-4 градуса тепла. Такой небольшой "плюс" днем и незначительный "минус" ночью продержится до 11 декабря. А, начиная с 12 декабря и практически до конца месяца настанут морозы - дневная температура "плюсовой" уже не будет. Ночные температуры будут около 11-13 градусов мороза, а с 24 по 26 декабря - от 13 до 15 градусов мороза. Под Новый год у меня просчитывается температура около 4 градусов мороза", – говорит Горбань.

В первой неделе декабря, прогнозирует синоптик, осадков практически не будет, но с 11-12 декабря пройдут несколько серий снегопадов.

"С 7 по 9 декабря пройдут дожди, а 11-12 декабря стоит ожидать снега. 23 и 24 декабря ожидается второй подход циклона и это уже будет снег обильный (до 9 мм). 28 и 29 декабря еще выпадет снег и это будет 11-12 мм. К Новому году этот снег не растает", - рассказал Горбань.

Подробнее о погоде на декабрь читайте в материале "Апострофа": Новый год со снегом и "минус" 20: синоптик рассказал, какая будет зима.