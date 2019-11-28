Новый год со снегом и "минус" 20: синоптик рассказал, какая будет зима

Календарная осень стремительно близится к своему завершению. Уже в это воскресенье наступит первый день зимы, хотя дневной и ночной "минус" уже около недели уверенно держится в северных, центральных и восточных регионах Украины. Какой будет зима-2020, стоит ли украинцам готовиться к "злым" морозам и когда выпадет первый снег, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, последние дни осени в Украине ожидаются относительно теплыми. Например, 29 ноября в западных и южных регионах страны дневные температуры воздуха будут достигать +10 градусов, а в центре, на севере и востоке будет от 4 до 8 градусов с отметкой "плюс".

Декабрь. Оттепель в конце ноября и в начале декабря обещает и народный синоптик Леонид Горбань.

"Плюсовая температура будет держаться до первых дней декабря. Ночные температуры составят 1-3 градуса мороза, а дневные 2-4 градуса тепла, - поясняет "Апострофу" Горбань. – Такой небольшой "плюс" днем и незначительный "минус" ночью продержится до 11 декабря. А, начиная с 12 декабря и практически до конца месяца настанут морозы - дневная температура "плюсовой" уже не будет. Ночные температуры будут около 11-13 градусов мороза, а с 24 по 26 декабря - от 13 до 15 градусов мороза. Под Новый год у меня просчитывается температура около 4 градусов мороза".

По словам народного синоптика, первая неделя декабря пройдет практически без осадков.

"С 7 по 9 декабря пройдут дожди, а 11-12 декабря стоит ожидать снега. 23 и 24 декабря ожидается второй подход циклона и это уже будет снег обильный (до 9 мм). 28 и 29 декабря еще выпадет снег и это будет 11-12 мм. К Новому году этот снег не растает", - рассказал Горбань.

Январь. Второй месяц зимы будет достаточно холодным, что нетипично для последних лет.

"С 1 по 24 января – сплошные морозы. Это будет длительный морозный период, - добавляет Горбань. – В первых числах января морозы будут достигать 4-5 градусов, к 5 января температура понизится до 12-13 градусов мороза, к 10-12 января еще прохладнее: 14-15 градусов мороза. С 19 по 23 января ночные температуры будут 19-20 градусов мороза. С 24 января вернется небольшая "плюсовая" температура. Это будет оттепель: 1-3 градуса тепла днем".

Кроме того, в январе стоит ожидать и несколько снежных дней.

"Снег пройдет 2,3 января, потом 8 и 10 января, 14 января, а с 24 января снег переходит в дождь и 27, 29 января просчитывается снег с дождем", - резюмировал народный синоптик.

Февраль. Последний месяц календарной зимы обещает быть самым холодным. По крайней мере, в этом уверен Леонид Горбань.

"С 1 по 3 февраля будет держаться "плюсовая" температура: 1-2 градуса тепла днем и 1-2 градуса мороза ночью. Также в первых числах февраля ожидается снег с дождем. Возможен гололед. Но уже с 5 февраля ожидается резкое понижение температуры. К 7-9 февраля температура воздуха упадет до 14-16 градусов мороза, а 13-14 февраля ожидается 19-21 градус ниже нуля, - пояснил народный синоптик. – К 16-17 февраля морозы ослабеют. Ночные температуры будут 4-5 градусов мороза. Такая ситуация продлится три дня. А далее к 20 февраля вновь будет резкое понижение температуры до 17-19 градусов мороза. Примерно такая ситуация, с небольшими ослаблениями морозов, продлится до конца февраля".

Впрочем, после завершения календарной зимы морозная погода перекочует и в первый месяц весны.

"Февральские морозы перейдут и в марте они будут держаться до средины месяца", - резюмировал Леонид Горбань.