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Харьков окутал густой туман: в сети делятся впечатляющими фото

четверг, 28 ноября 2019, 19:23
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В четверг, 28 ноября, Харьков накрыл густой туман, улицы города, окутанные дымкой, стали поводом для художественных снимков.

Фотографиями городских улиц, укрытых туманом, делятся пользователи социальной сети Instagram.

Туман в Харькове
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Туман в Харькове
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Туман в Харькове
1 / 1
Туман в Харькове
1 / 1
Туман в Харькове
1 / 1
Туман в Харькове
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Однако, туман в Харькове не только стал повод по любоваться таинственными урбанистическими пейзажами, но и создал некоторые неудобства. В частности, недостаточная видимость создавала помехи водителям автотранспорта и повлияла на работу аэропорта в Харькове.

Как сообщал "Апостроф", 28 ноября туманная погода повлекла отмену и задержку ряда рейсов в расписании Международного аэропорта "Харьков". Вчастности три рейса были отменены, а еще восемь перенесены на более позднее время.

Раньше пользователи в соцсетях делились фотографиями Киева, накрытого густым туманом.

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