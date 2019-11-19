Сайлент Хилл вернулся: появились мрачные фото окутанного туманом Киева

Во вторник, 19 ноября, Киев снова накрыл густой туман, который этой осенью уже не первый раз превращает столицу Украины в мрачный Сайлент Хилл.

Снимки туманных улиц Киева публикуют пользователи в соцсетях.

Мрачные фото из окутанных туманом киевских улиц действительно напоминают кадры из культового фильма ужасов, в котором туман, который поднимался с озера приносил с собой страшные изменения в вымышленном городе.

Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1 Вечерний Киев в тумане 1 / 1

"Сайлент Хилл вернулся", - прокомментировал опубликованные снимки автор одного из постов.

Как ранее сообщал "Апостроф", столицу Украины на протяжении многих дней накрывает плотный туман. В стороне от обсуждений погодной ситуации в Киеве не остаются и звезды шоу-бизнеса.