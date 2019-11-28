Из шахтера - в бойцы ВСУ: сеть впечатлила история защитника Украины

Бывший шахтер Алексей за годы войны осознал, что его призвание - быть воином.

Об этом говорится на странице пресс-службы Операции Объединенных сил в Facebook.

Алексей, который отдал любимому шахтерскому делу двадцать лет, сейчас служит пулеметчиком и держит оборону неподалеку оккупированной Ясиноватой.

"Обычно, оккупационные войска обстреливают наши опорные пункты даже днем. Однако, сейчас почти тихо. Только несколько раз в сутки враг все же напоминает о себе. Делают несколько выстрелов - чтобы мы не забывали, что они там есть", - рассказал Алексей.

По словам военнослужащего, расстояние между украинскими окопами и российскими оккупационными войсками на этом участке фронта местами составляет лишь несколько сотен метров. Поэтому, Алексей вместе с боевыми побратимами использует затишье для инженерного дооборудования позиций, их укрепления и развития.

"Благодаря укреплению опорников у нас есть возможность надежно контролировать определенную зону ответственности фактически вплотную к врагу", - говорит Алексей.

Жизненная история бывшего шахтера растрогала пользователей интернет, в том числе и вынужденных переселенцев из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Спасибо!", - написала Валентина Кулачко, лидер общественной организации "Шаг навстречу людям", которая занимается социальными вопросами внутренне перемещенных лиц и семей участников боевых действий на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", 26 ноября, во Львове простились с 24-летним командиром батареи, старшим лейтенантом Богданом Шацким, погибшем в зоне ООС на Донбассе.