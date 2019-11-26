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Во Львове простились с 24-летним командиром ВСУ, погибшим на Донбассе: фото и видео

вторник, 26 ноября 2019, 18:57
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Во вторник, 26 ноября, во Львове простились с 24-летним командиром батареи, старшим лейтенантом Богданом Алексеевичем Шацким.

Об этом сообщает информагентство Syla.News.

Воин ВСУ погиб 22 ноября при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС на Донбассе. У него осталась молодая жена Кристина.

Простится с Героем пришли сослуживцы, родственники, друзья и неравнодушные горожане. Поминальная панихида по погибшему состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

После поминальной панахиды тело молодого воина доставят на родину в Хмельницкую область.

"В свое время он выбрал защиту Украины. Большинство и из нас не знают, что такое война, благодаря таким как Богдан", - сказал священник, который проводил поминальное богослужение.

Военнослужащий Богдан Шацкий родом из Хмельницкой области, села Михля, Изяславского района. Он выпускник Национальной академии Сухопутных войск во Львове, военную службу проходил в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче.

Богдан, несмотря на свой молодой возраст, был опытным воином и в зоне ООС находился не в первый раз. Об этом заявил товарищ погибшего Михаил Фэер, старший лейтенант, командир батареи.

"Это была для него не первая и не вторая, если не ошибаюсь, то третья, а возможно и четвертая ротация. Он погиб при исполнении своих служебных обязанностей в зоне ООС. Это все что я могу вам сказать", - поделился Михаил.

Командование и личный состав воинской части А1108, в которой проходил службу погибший, также выразили искренние соболезнования по поводу гибели воина и попросили о помощи молодой жене.

"Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере. Всех неравнодушных просим материально помочь. Банковская карта жены Шацкого (Дума) Кристины - 5168 7453 2197 0342", - рассказали военные.

Как сообщал "Апостроф", 20 ноября в Сумах попрощались с украинским военным Евгением Коростелевым, который умер в Харьковском военном госпитале. Он получил тяжелые травмы во время подрыва на мине в зоне боевых действий 12 ноября.

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