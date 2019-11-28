Последняя Надежда: сети повеселило забавное фото Савченко с Кравчуком

В сети высмеяли бывшего народного депутата Надежды Савченко в компании бывшего президента Украины Леонида Кравчука, случайное фото которых появилось после празднования дня рождения известного журналиста Дмитрия Гордона.

Соответствующее фото опубликовано в Facebook-аккаунте "Телебачення Торонто".

На фото можно увидеть Савченко, которая увлеченно что-то шепчет на ухо Кравчуку.

"И после этого ДЕД ПОПЛЫЛ!!!", "ДВА ВЕСЕЛЫХ ГУСЯ НАДЯ ТА ДИДУСЯ", "Она его уболтает", "За секунду до поцелуя", "Фото называется "последняя надежда", - смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети забавной карикатурой высмеяли намерение народного депутата Надежды Савченко баллотироваться в президенты Украины.

Также ранее бывший народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала свои новые фото на побережье моря.