В Минобороны решили радикально изменить форму военных-женщин: видео

Женщины-военнослужащие в Украине разработали новые образцы повседневной формы, которые будут внедрены со следующего года.

Новый образ женщины-военные испытывали на себе около года. Во время ее разработки изучали опыт стран-членов НАТО, пересматривали их торжества.

"Для нас приоритетна, конечно, полевая форма одежды. Однако мы не забываем и о повседневной", - говорится в сообщении в Минобороны.

Существенно модифицировали галстук, который так понравился женщинам. Больше всего вопросов было к обуви, так как разной возрастной группе нравятся разные модели.

"Каблук довольно стандартный, хороший. Мы же должны еще шагать, а для этого надо иметь удобную обувь", - говорят женщины-военные, которые протестовали каблуки.

Зимнее пальто изначально было сделано с виточками, но потом их убрали.

"Оно прямого покроя, нет талии. Стандартное как "шанель", - заявила военнослужащая Лилия Темченко.

Также кардинально был изменен головной убор, который стал более элегантным. С 2018 года рассматривали почти два десятка моделей, которые постоянно совершенствовались.

"У нас в армии гендерное равенство, но когда надеваешь форму одежды такого типа, как вот фуражка, юбка, каблуки, улучшается настроение", - говорит военная Инна.

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