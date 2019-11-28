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За него просят молиться: на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ

четверг, 28 ноября 2019, 13:27
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Боец 128-й бригады, который подорвался на мине в зоне проведения Операции объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе, перенес сложную операцию по извлечению осколков.

Об этом сообщили на странице Криворожской ассоциации участников боевых действий и участников АТО в соцсети Facebook.

Как сказано в сообщении, раненный боец по имени Владимир родом из Кривого Рога. Сейчас он находится на лечении в Киевском госпитале, где бойца должны были прооперировать и удалить из его тела большое количество осколков мины.

"Помолитесь за быстрейшее выздоровление", - обращаются к пользователям соцсети авторы поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", в госпитале Днепра пришел в сознание 22-летний украинский военнослужащий, который получил тяжелое ранение головы в Зайцево.

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