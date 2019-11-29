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Под Харьковом грабители устроили взрыв: фото и видео

пятница, 29 ноября 2019, 12:40
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В городе Первомайском Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Банкомат взорвали 29 ноября в 2:59. На место сразу выехали правоохранители.

При осмотре специалисты установили, что неизвестные взорвали банкомат и украли четыре кассеты с деньгами.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Неизвестные взорвали банкомат самодельным взрывным устройством

Напомним, ранее "Апостроф" сообщил, что в Киеве неизвестные попытались взорвать банкомат с целью ограбления.

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