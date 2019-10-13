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В Киеве прогремел мощный взрыв в здании банка: детали ЧП и фото с места

воскресенье, 13 октября 2019, 17:08
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В ночь на воскресенье, 13 октября, в Киеве неизвестные попытались взорвать банкомат с целью ограбления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, неизвестные злоумышленники попытались выкрасть из банкомата кассеты с наличкой, однако довести преступление до конца им не удалось.

Инцидент произошел на улице Королева, в отделении Приватбанка. По информации, которую удалось установить полицейским, неизвестные сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег. Вследствие взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу по части 2 статьи 15, части 3 статьи 185 ККУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве сотрудники правоохранительных органов поймали дерзких воров, которые похитили мультимедийное оборудование на сумму более 4 млн гривен.

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