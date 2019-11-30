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Главное - терпение: в сети показали печальное фото из киевской маршрутки

суббота, 30 ноября 2019, 01:33
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В Киеве в маршрутном автобусе №497К на головы пассажиров капает дождевая вода.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в группе Facebook "Киев Оперативный".

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытой зонтиком в середине. Водителю конечно пофиг, потому что" он только водитель и уже давно говорил руководству ", а потому люди просто вынуждены терпеть этот сервис", - комментирует фото автор.

Читатели с юмором восприняли фото. Так, Ирина Афонина напомнила, что несколько лет назад на этом же маршруте был автобус с дыркой в полу и вода поступала снизу.

"Так это на самом деле спа-процедуры. И они входят в стоимость проезда", - иронизирует Андрей Деркач.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Одессе женщина выпала из салона маршрутки, которая двигалась на высокой скорости.

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