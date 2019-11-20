В Одессе водитель маршрутки "потерял" пассажирку на ходу: видео и данные о пострадавшей

В сети появилась видеозапись момента, как женщина выпала из салона маршрутного такси, которое двигалось на высокой скорости.

Запись этого момента была опубликована в чате сообщества "Х**вая Одесса" в Telegram.

Так, заметно, как пассажирка выпадает из салона маршрутки на повороте. Также видно, что транспорт двигался по 75 маршруту, а видимых причин происшествия не заметно – дверь салона была плотно закрыта. Есть вероятность, что водитель превысил скорость при вхождении в поворот.

Позже стала известна личность пострадавшей, ей оказалась 58-летняя местная жительница. Она была доставлена в больницу.

Главный врач одесской городской клинической больницы №11 Николай Турчин прокомментировал ситуацию с ее состоянием.

"Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, но из-за перелома черепа, ушиба головного мозга и изолированного перелома седалищной кости, её оставили в больнице под наблюдением врачей. В хирургическом вмешательстве она не нуждается. Психологическое состояние пока не вернулось в норму, но ее жизни ничего не угрожает", — пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате столкновения Toyota и пассажирского микроавтобуса Mercedes в Киеве погибло два человека, еще восемь получили травмы.