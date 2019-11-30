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Годовщина кровавой зачистки "Беркутом" киевского Майдана: в сети делятся фото и видео

суббота, 30 ноября 2019, 13:45
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В Киеве ровно семь лет назад 30 ноября сотни сотрудников спецподразделения "Беркут" начали кровавый разгон митингующих на Майдане. Ими стали студенты, журналисты и просто мирные граждане.

В день годовщины пользователи сети делятся фото и видео.

Сегодня годовщина кровавой ночи, которая изменила ход истории Украины. После кровавой мясорубки 1 декабря на Майдан вышли сотни тысяч украинцев.

ночь с 29 на 30 ноября 2013 состоялся первый силовой разгон Евромайдана в Киеве. Тогдашняя власть впервые показала свое звериное лицо и пролила первую кровь. Сапоги "Беркута" топтали не просто беззащитных людей - они попытались растоптать человеческое достоинство. Эта ночь стала переломной от мирных протестов к революции достоинства", - вспоминает пользователь сети Анатолий Дорофей.

Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
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Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
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Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
1 / 1
Разгон Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года
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"Когда Украина проснулась на следующее утро, кадры ночного нападения вызвали волну возмущения. Да, при Януковиче гражданская свобода в Украине была презираемой, но это была очень жирная "красная линия". Украинская власть ранее ни разу не использовала против студентов полицию по противодействию уличных беспорядков. Такое случалось в России и Беларуси, но не в Украине. Один известный онлайн-комментатор подытожил настроения, которые царили в обществе: "Лег спать в Киеве, проснулся в Москве", - написал в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Как ранее сообщал "Апостроф", расследование преступлений против участников Революции Достоинства столкнется с проблемами .

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