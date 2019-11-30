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Какой будет погода в январе и в новогоднюю ночь: прогноз народного синоптика

суббота, 30 ноября 2019, 11:50
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Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.

Об этом он рассказал в эфире ObozTV.

По словам синоптика, "под Новый год ночная температура -5...-4, земля будет полностью укрыта снегом, все будет очень красиво".

"А 1-23 января – сплошные морозы. 1-10 января будет -13...-11, потом температура понизится на 2-3 градуса до -15. А 18-23 января будет -22...-20", – отметил Горбань.

"Снег ожидается 1, 3, 8, 10, 14, 15 января. Оттепель начнется к концу месяца с 25 января, будет дождь со снегом", – добавил он.

Раньше "Апостроф" уже информировал своих читателей о том, что синоптики дали свежий прогноз погоды для Украины на декабрь и сообщили о снегопадах.

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