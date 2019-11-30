Мокрый снег с дождем: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

С понедельника, 2 декабря, в Украину придет мокрый снег, местами с дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В понедельник, начиная с западных областей, и в течение 2-3 декабря в Украине - постепенно с запада на восток - выпадет снег. На юге будет больше дождя, хотя отдельными участками также мокрый снег возможен", - написала она.

По ее словам, тем, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, лучше это сделать, поскольку то, что "сразу случится с нашими дорогами, понимают все".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что декабрь 2019 будет теплее, чем обычно, но в конце месяца в Украину придут морозы.

Также стал известен подробный прогноз погоды на декабрь.