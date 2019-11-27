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Обещали и не выполнили: у Зеленского сделали заявление по отмене коммуналки части украинцев

среда, 27 ноября 2019, 20:10
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет выполнять обещание президента Владимира Зеленского, отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет.

Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, государственная политика сосредоточена на неповышении тарифов для всех граждан Украины, независимо от возраста.

"У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая сейчас есть и гарантировать ее неповышение не только для пожилых людей, но и для всех граждан Украины. Мы выходим с того, что одинаково этой зимой должен быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается независимо от возраста", - заявил Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить новый Кабинет министров в отставку, если тот не снизит тарифы на коммунальные услуги.

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