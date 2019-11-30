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Осенний снег: синоптики дали прогноз на последний день ноября

суббота, 30 ноября 2019, 06:26
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Фото: Pixabay

В последний день осени в Украину придут дождь и мокрый снег.

Такой прогноз на 30 ноябре был обнародован синоптиками "Укргидрометцентра".

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях ночью столбик термометра покажет +2 ...+6 градусов. Днем ожидается до +1...+6 градусов. Ветер юго-западный с порывами 7-12 м/с. В течение суток - дождь с мокрым снегом.

На севере Украины +1 ...+3 градуса, днем +1... +4 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью и днем - дождь с мокрым снегом.

В центральной части в течение суток ртутный столбик будет держаться на отметке +2 ...+4 градуса. Дождливо.

На востоке страны ночью температура поднимется до +3...+6 градусов, днем столбик термометра покажет +4 ...+6 градусов. Ветер западный. В течение суток - дождь.

Жителей южных областей днем и ночью ожидает дождь. Столбик термометра поднимется до отметки +2... +6 ночью и +6 ...+12 днем. Ветер западный с порывами 7-12 м/с.

В столице 30 ноября ночью пойдет дождь с мокрым снегом, который днем перейдет в дождь. Температура воздуха в сутки +1 ... +3 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с.

Раньше "Апостроф" уже информировал своих читателей о том, что синоптики дали свежий прогноз погоды для Украины на декабрь и сообщили о снегопады.

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