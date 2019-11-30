В Полтаве вандалы разбили памятник героям, погибшим на Донбассе: опубликованы фото

В Полтаве в парке им. Котляревского вандалы разбили памятник героям, погибшим на Донбассе.

Об этом сообщила в Facebook общественный деятель Наталья Костина.

"30 ноября 2019 г., Сегодня ночью пророссийская гидра подняла свою костляву руку на святое и высокое, на честь и гордость наших. Сыновей Украины!!! Аллея памяти Героев была разбита или прострелена российским оккупантом на украинской земле", - написала она.

На памятнике видно одну большую дыру а рядом две маленькие. Чем именно его повредили пока не известно. Вероятно это был бросок камня, однако рассматривают и другие версии - например стрельбу.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве неизвестные осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему , который расположен на улице Рогнидинской, неподалеку от синагоги.