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В Киеве осквернили памятник известному еврейскому писателю: фото

понедельник, 25 ноября 2019, 12:01
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В Киеве неизвестные осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему, который расположен на улице Рогнединской, неподалеку от синагоги.

Об этом написал в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Так, на памятнике писателю изобразили красной краской две свастики.

Раввин указал, что происшествие имеет признаки провокации против еврейской общины в Украине.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги", - написал он.

В сети пользователи поинтересовались наличием видео с места происшествия, а также сделали ряд абсурдных предположений о ситуации.

В то же время ранее глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины и один из лидеров украинской еврейской общины Иосиф Зисельс указывал, что в стране "самый низкий уровень антисемитизма в Европе". Он категорически не согласился с исследованием ADL Global 100 Index, где утверждалось, что украинцы по антисемитским настроениям стали вторыми среди жителей европейских стран.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Франции 84-летний пенсионер с крайне правыми взглядами обстрелял синагогу. В результате двое человек получили ранения.

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