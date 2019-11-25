В Киеве осквернили памятник известному еврейскому писателю: фото

В Киеве неизвестные осквернили памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему, который расположен на улице Рогнединской, неподалеку от синагоги.

Об этом написал в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Так, на памятнике писателю изобразили красной краской две свастики.

Раввин указал, что происшествие имеет признаки провокации против еврейской общины в Украине.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги", - написал он.

В сети пользователи поинтересовались наличием видео с места происшествия, а также сделали ряд абсурдных предположений о ситуации.

В то же время ранее глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины и один из лидеров украинской еврейской общины Иосиф Зисельс указывал, что в стране "самый низкий уровень антисемитизма в Европе". Он категорически не согласился с исследованием ADL Global 100 Index, где утверждалось, что украинцы по антисемитским настроениям стали вторыми среди жителей европейских стран.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Франции 84-летний пенсионер с крайне правыми взглядами обстрелял синагогу. В результате двое человек получили ранения.