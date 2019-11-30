В Запорожье задержали семейную банду, которая держала в страхе всю область: фото и видео

В Запорожье задержали ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, туда входило еще более 20 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе — разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе с авто, квартир и личного имущества граждан, похищения лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.

Фото: пресс-служба ГУНП в Запорожской области

Следует отметить, что в ходе расследования работники полиции нашли и изъяли транспортные средства, которые фигуранты использовали во время совершения преступлений. Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищения и поджога. Кроме того, в адрес правоохранителей, документирующих противоправную деятельность банды, неоднократно поступали угрозы физической расправой.

В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают их причастность к совершению менее 20 преступлений на территории области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

Фото: пресс-служба ГУНП в Запорожской области

По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление. Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

Фото: пресс-служба ГУНП в Запорожской области

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторов банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации.

По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, денежные, средства, автомобили, наркотические средства и тому подобное.

После завершения всех процессуальных мероприятий задержанным будет сообщено о подозрении. Работники прокураты Запорожской области будут обращаться в суд с ходатайством об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба ГУНП в Запорожской области

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 185 (Кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 257 (бандитизм), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 296 (хулиганство) и 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране) Уголовного КОДЕКСа Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", ночью 22 ноября на трассе Киев-Чоп правоохранители задержали вора в законе, в криминальном мире известного как "Тенго Питерский".