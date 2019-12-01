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Археологи нашли скелет ребенка, погибшего при извержении вулкана в Помпеях: опубликованы фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 00:27
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В Помпеях археологи откопали детский скелет и установили, что ребенок погиб в результате извержения вулкана в 79 году н.э.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой IFLscience.

Ученые проводили раскопки и тогда обнаружили печальную находку. О погибшем удалось узнать не много, в частности, неизвестен пол ребенка. Но понятно, что ему было от 8 до 10 лет. Он умер при извержении вулкана Везувия. Археологи поняли, что ребенок, спасаясь от извержения вулкана, забежал в здание терм (бань) и спрятался там.

"Но его усилия были тщетны. Он погиб. Это было эмоционально тяжелая работа, работать над этой находкой. Ребенок искал спасения, а нашел смерть", - сообщила археолог Альберта Мартеллоне.

Останки исследуют с помощью анализа ДНК, чтобы определить пол погибшего и выяснить не страдал ли он от какой-то болезни, что помешала ему вовремя скрыться от катаклизма.

Отмечают, что сейчас на том месте в Помпеях для посетителей открыли несколько новых локаций и среди них здание Центральных Терм (бань), которое несколько десятилетий было закрыто для публики.

Как сообщал "Апостроф", в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.

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