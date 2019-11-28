Археологи нашли останки древнеегипетского воина, погибшего во время восстания: фото

В египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.

Об этом сообщает Sciencenews.org.

Ученые отмечают, что останки являются редким физическим доказательством восстания, описанного на Розеттском камне.

"Скорее всего, найденный нами воин был жертвой древнеегипетского восстания", - сказал 22 ноября археолог Роберт Литтман.

Древний город, где нашли останки, расположен в дельте Нила и сейчас засыпан кучами земли и мусора.

Тело воина после гибели не было захоронено и со временем покрылось грязью, что, предположительно, позволило скелету сохраниться до наших дней. По словам Литтмана, излеченные и незажившие травмы рук и переломы в других местах скелета, вероятно, были нанесены как в последнем бою, так и годами ранее. Рядом со скелетом исследователи обнаружили сожженные наконечники стрел и сожженные баллистические шарики - камни размером почти с бейсбольный мяч, которыми заряжали катапульты.

Монеты, раскопанные чуть выше останков воина, датируются 180 г. до нашей эры и 170 г. до нашей эры. Монеты, найденные чуть ниже его скелета, датируются 205 годом до нашей эры или раньше.

По словам Литтмана, неясно, были ли жители Тмуиса на стороне мятежников или фараона.

Напомним Розеттский камень, вырезанный в 196 году до нашей эры, известен тем, что на нем было написано три послания, в том числе одно на древнегреческом языке, что позволило ученым расшифровать еще один текст, написанный на древнеегипетских иероглифах. В этом сообщении описывается военная победа фараона Птолемея V против египетского восстания, которое продолжалось с 206 года до нашей эры до 186 г. до нашей эры. Тмуис был расположен в регионе, где произошли сражения во время восстания.





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