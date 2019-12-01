Ее оружие - пулемет: сеть впечатлила история украинки-воина ВСУ, фото

В сети рассказали историю военнослужащей Ольги, которая уже три года служит в боевом подразделении в должности наводчика пулемета.

Ее историю опубликовали на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Я училась на историка, но всегда хотела быть военным. Была уверена, что это станет моим призванием. Впервые связать свою жизнь с армией я попыталась во время отбора в десантно-штурмовые войска. Но там был очень жесткий кастинг. Не удалось на должном уровне сдать физическую подготовку. В январе 2017 года на войне погиб мой школьный друг. Поэтому пошла в военкомат еще раз, а уже через две недели отбыла в учебный центр", - рассказала военнослужащая.

По словам девушки, она точно знала, чего хотела и ни разу не пожалела о своем выборе.

Что же касается планов на будущее, то Ольга скромно отвечает, что мечта ее мало чем отличается от чьих-то других.

"Это - свободная от оккупантов Украины. Продолжение военной карьеры. На фронте буду до победы. Ну и, пожалуй, как у всех девушек - создать счастливую семью", - добавила Ольга.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взволновала история спасения воина ВСУ.