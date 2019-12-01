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Находится в коме: на Донбассе жестоко избили известного активиста

воскресенье, 01 декабря 2019, 13:46
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29 ноября в Бахмуте Донецкой области жестоко избили активиста Артема Мирошниченко.

Об этом сообщил брат пострадавшего Сергей Мирошниченко на странице в Facebook.

"Вчера, 29 ноября, после 22 часов вечера по ул. Горького, в районе почтового отделения №7, на моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые повреждения. Сейчас ему сделали сложную операцию, и он находится в коме. Состояние тяжелое, врачи воздерживаются от прогнозов", - написал Мирошниченко.

В комментариях украинцы желают пострадавшему Артему скорейшего выздоровления и требуют от правоохранителей найти и наказать его обидчиков.

"Апостроф" регулярно информирует своих читателей о еще одном резонансном нападении на активистку. 31 июля 2018 в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в результате чего она получила около 40% ожогов тела. Екатерина три месяца боролась за жизнь, перенесла более 10 операций, но 4 ноября 2018 года скончался в больнице.

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