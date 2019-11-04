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Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе

Дело Гандзюк все время расследовалось только благодаря давлению общества

Артур Гор понедельник, 4 ноября 2019, 19:32
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Дело Гандзюк все время расследовалось только благодаря давлению общества Фото: unian

В понедельник, 4 ноября, исполняется ровно год со дня смерти херсонской активистки и правозащитницы Екатерины Гандзюк. Дело Гандзюк прогремело на всю страну и стало маркером верховенства закона, как для прошлой власти, которая так и не довела расследование убийства до конца, так и для власти нынешней, которая обещала найти и наказать всех виновных, но так этого до сих пор и не сделала. Как сейчас продвигается расследование убийства активистки и почему предполагаемые организаторы преступления - еще на свободе, разбирался "Апостроф".

Кто уже сидит

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года в Херсоне: девушку облили серной кислотой, вследствие чего она получила около 40% ожогов тела. Екатерина три месяца боролась за жизнь, перенесла больше 10 операций, но 4 ноября 2018 года умерла в больнице.

Сразу после нападения на активистку правоохранители квалифицировали дело по статье "хулиганство". Потом, под давлением общества, дело Гандзюк стало расследоваться как нанесение "умышленных тяжких телесных повреждений", потом как "покушение на убийство", а когда Екатерина Гандзюк умерла, дело переквалифицировали в "убийство".

Уже 17 августа 2018 года правоохранители задержали двух подозреваемых в причастности к нападению на Гандзюк - экс-участников АТО Владимира Васяновича и Сергея Торбина. Спустя почти год судебных разбирательств Васянович получил 4 года тюрьмы, а Сергей Торбин - 6,5 лет лишения свободы.

На 6 лет "закрыли" Никиту Грабчука, который и вылил около литра серной кислоты на Гандзюк. Еще два соучастника нападения: Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов получили 4 и 3 года лишения свободы соответственно.

Кого подозревают

Однако, посадив исполнителей, правоохранители до сих пор так и не смогли разобраться с заказчиками и организаторами убийства и привлечь их к ответственности. Как именно выглядит вся преступная цепочка, еще в начале года рассказывал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Итак, по словам Луценко, "вершиной" преступной схемы, то есть заказчиком убийства, является исполняющий обязанности главы Херсонского облсовета Владислав Мангер. По версии следствия, чиновник обратился к своим знакомым: Алексею Левину (Москаленко) и Игорю Павловскому для организации покушения на Гандзюк. Левин – известная фигура в Херсоне. Вместе со своим отцом он был неоднократно судим за организацию убийств, разбои и грабежи на территории региона. Игорь Павловский – экс-помощник нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Херсонские активисты приписывают Павловскому причастность к криминальному миру.

В свою очередь Левин и Павловский обратились за помощью в совершении преступления к Сергею Торбину. Тот привлек еще четверых человек: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича и Никиту Грабчука.

Однако Левин, которого следствие называло "ключевой фигурой" по делу, 19 августа 2018 года покинул Украину и сейчас находится в международном розыске.

"Службой безопасности Украины совместно с Интерполом и спецслужбами некоторых стран принимаются все необходимые меры, чтобы установить его местонахождение, задержать и доставить в Украину", - заявил в воскресенье, 3 ноября, на брифинге начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

Владиславу Мангеру в феврале 2019 ГПУ сообщила о подозрении в организации убийства. Чиновника задержали, но через три дня отпустили под залог в сумме 2,5 миллиона гривен. А в июле 2019 года стало известно, что следствие по нему приостановлено.

Владислав Мангер Фото: unian

Кстати, сам Мангер на суде утверждал, что организатор убийства Екатерины Гандзюк – генерал СБУ Даниил Доценко. Якобы Доценко был "крышей" для криминальных групп региона и конфликтовал с Нацполицией. Для дискредитации полицейских, по версии Мангера, генерал СБУ и организовал нападение на активистку.

Игоря Павловского обвиняют в "сокрытии тяжкого преступления" (ч. 1 ст. 396 УК Украины). Сейчас он на свободе в Украине, однако на заседания суда в Одессе не ходит.

Еще два возможных заказчика покушения на Гандзюк – экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и бывший заместитель главы ОГА Евгений Рыщук. По словам отца Екатерины, Виктора Гандзюка, в причастности именно этих чиновников к нападению на дочь у него нет сомнений.

В СБУ отмечают, что Гордеева и Рыщука проверяют на причастность к преступлению, однако достаточных доказательств для того, чтобы предъявить новые подозрения в деле, у правоохранителей пока нет.

В свою очередь, Виктор Гандзюк в октябре в интервью СМИ отметил, что доказательств вины Гордеева и Рыщука нет, именно потому что их намеренно уничтожили.

"Когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука, благодаря Петру Порошенко, вообще осталась не разработанной", - подчеркнул отец убитой активистки.

Что дальше?

Что же касается президента Владимира Зеленского и его команды, то еще в период ведения избирательной кампании они упрекали экс-президента Петра Порошенко и бывшего генпрокурора Юрия Луценко в нежелании повлиять на быстрое расследование дела.

Сейчас Зеленский утверждает, что делает все возможное.

"Я поменял генерального прокурора, и мы приняли закон о реформе ГПУ. Все это приведет к возможности полного расследования, и возможности найти реальных заказчиков и убийц Екатерины Гандзюк", - подчеркнул президент в ходе своего пресс-марафона.

Сам Руслан Рябошапка также успел дать СМИ несколько громких обещаний.

Руслан Рябошапка Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

"У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу", - заявил генпрокурор 1 ноября.

Впрочем, по мнению журналиста из Херсона и друга Екатерины Гандзюк Сергея Никитенко, ждать каких-то громких задержаний заказчиков убийства в ближайшее время - наивно.

"Из тех обещаний, которые мы слышим, все звучит очень красиво, но мы же видим, что прошел год, и особых подвижек в следствии нет. Поэтому особых надежд на правоохранителей нет. Надежда больше на украинское общество, которое фактически за этот год заставило правоохранителей расследовать это дело хотя бы так", - отметил "Апострофу" Никитенко.

Однако адвокат Маси Найем придерживается другой точки зрения.

"Перспективы дела есть, потому что фигуранты, по крайней мере, не из связанных партий. Не из "Слуги народа" Гордеев и Рыщук, которым не вручили подозрения", - говорит "Апострофу" Найем.

Более того, по словам Найема, тот факт, что Алексей Левин находится в бегах, еще не значит, что следствие - в тупике.

"Он - не ключевая фигура. Это выдумка непонятных людей, которую неправильно услышали сотрудники СБУ и пять раз уже перекрутили эту информацию в СМИ. Он не ключевой, он организатор, а это не ключевая роль. Ключевая роль - у заказчика. Левин - просто парень, который сбежал в августе, о чем признались в СБУ, что это их провал", - резюмировал Найем.

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