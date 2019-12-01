Настоящая зимняя сказка: появились яркие фото засыпанных снегом Карпат

В первый день зимы украинцы обсуждают в сети фотографии заметенных снегом пейзажей.

Снимки на странице в Facebook опубликовал Роман Клим.

На них - заснеженная горная дорога и покрытые снежинками вечнозеленые деревья. На фото с ветвями ели видно, что слой снега достаточно толстый.

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Автор фото уточнил, что пейзажи сфотографировал 30 ноября в 08:00 на Кривопольском перевале, который находится на высоте 1013 метров над уровнем моря.

Это - один из перевалов в Украинских Карпатах. Расположен в пределах Верховинско-Путильского низкогорья (в его северо-западной части), при северо-западной окраине села Кривополье Верховинского района Ивано-Франковской области. Находится на междуречье Прута и Черного Черемоша. Перевалом проходит автодорога с твердым покрытием Ворохта - Верховина (Р24). Склоны перевала сравнительно пологие, легкодоступны.

"Апостроф" уже писал о том, что в субботу, 30 ноября, в Карпатах наступила настоящая зима: землю накрыло слоем снега.