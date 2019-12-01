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С перечнем оружия и задач: в сеть попали секретные документы боевиков ЛНР, фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 09:37
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Секретные донесения подразделений противовоздушной обороны боевиков на Донбассе, датированные 2015 годом, были обнародованы в сети.

Документы опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Просили интереснее документы? Ловите! "Секретно" - доклад, задачи, исполнители. Спасибо усилиям неравнодушных людей. К пониманию, свежачок пока выкладывать не буду", - написал украинский военный.

В обнародованной информации, в частности, перечислено вооружение боевиков "ЛНР" в районе Луганска - противоракетный зенитные комплексы "Игла" и "Стрела", названы фамилии "офицеров", а также описан случай с потерей разведовательного дрона.

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"Огромнейший привет "МГБ ДНР" (читать как ФСБ). Всё под контролем! Это цветочки, дальше будут ягодки", - пообещал "Штирлиц".

Как сообщал "Апостроф", ранее сети появилась информация о странной гибели двух боевиков в одном из подразделений оккупационной 4-й отдельной мотострелковой бригады, которых нашли с перерезанными венами.

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