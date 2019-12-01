В Польше нашли украинца, пропавшего без вести в прошлом тысячелетии

Сотрудники полиции и миграционной службы отыскали 29-летнего украинца, который уехал на заработки в 1997 году и пропал.

Об этом уникальном случае рассказали на сайте Государственной миграционной службы.

"По словам матери, 29-летний сын уехал в 1997 году на временные заработки за границу и - пропал на 22 лет... Родители самостоятельно пытались разыскать сына. И только в 2005 году обратились за помощью в полицию. Около 15 лет продолжались поиски", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, недавно поступило сообщение от коменданта одного из отделов пограничной стражи Польши, что там нашли пропавшего украинца.

Известно, что мужчина до исчезновения жил в Ровенской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее корабль с украинцами пропал в Атлантическом океане.