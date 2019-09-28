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Корабль с украинцами пропал в Атлантическом океане: первые подробности

суббота, 28 сентября 2019, 18:11
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Около десяти украинцев пропали в шторм в Атлантическом океане, пребывая на корабле "Bourbon Rhode".

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Украинская правда.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC)", - сказал он.

По данным источников издания, на судне находилось около десятка украинцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Норвегии загорелся и утонул российский корабль. Российские СМИ указали, что местная полиция сумела эвакуировать команду с борта траулера.

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