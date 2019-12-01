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Во Львове неадекват напал на женщину с собачкой: момент попал на видео

воскресенье, 01 декабря 2019, 10:24
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На улице Бандеры в городе Львове нетрезвый мужчина на пешеходном переходе ударом в лицо сбил с ног женщину с собачкой. Благодаря видеозаписи и неравнодушным жителям его задержала полиция.

Инцидент случился в субботу, 30 ноября, около 13.00, и попал на видео авторегистратора, которое сразу было обнародовано в сети.

На записи видно, как мужчина, переходивший проезжую часть по "зебре", неожиданным ударом в лицо сбил с ног женщину, шедшую навстречу с собачкой на руках. Не останавливаясь, неизвестный пошел дальше в сторону центра города.


После публикации видео и резонанса в соцсетях начались активный розыск злоумышленника.

"Патрульные 2 батальона немедленно приехали на место и задержали неизвестного. У 25-летнего львовянина были признаки алкогольного опьянения, объяснить своих действий он не мог. Его доставили в Галицкий отдел полиции, где он продолжал вести себя неадекватно. Мужчину госпитализировали в специализированное медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба патрульной полиции Львова на своей странице в Facebook.

По сообщению полицейских, 53-летняя пострадавшая написала заявление о случившемся.Также, в полиции есть информация о еще нескольких женщинах, избитых неизвестным мужчиной. "Все они обратились за медицинской помощью. Делом занимаются следователи", - уточнили в патрульной полиции.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве произошло зверское избиение мужчины, который не имел постоянного места жительства.

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