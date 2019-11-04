Хватит, он уже умер: в Киеве мужчина учинил зверскую расправу над бомжом

В Киеве произошло зверское избиение мужчины, который не имел постоянного места жительства.

Кадры преступления опубликовал паблик dtp.kiev.ua.

В описании к видео говорится, что инцидент произошел на улице Антонова во дворе за супермаркетом Billa.

"Пьяный мужчина возвращаясь домой, что-то не поделил с бездомным и начал с ним драться. В ход пошла железная дубинка и пистолет. Бездомный остался жив и в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина действительно был готов убить бездомного, так как наносил множество сильнейших ударов.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что украинские туристы повстречали в Малайзии человека без определенного места жительства, который оказался бывшим игроком киевского "Динамо" Борисом Деркачем.