За сколько украинские звезды готовы выступать в России на Новый год: озвучены суммы

Многие украинские звезды не отказались от гастролей в стране-агрессоре России, однако цены за выступления запрашивают не маленькие.

Об этом сообщает "Апостроф".

Московское концертное агентство Proconcert отметило, что в случае приглашения, некоторым артистам необходимо оплатить дорогу и выполнить райдер (список бытовых требований артистов, которые нужно выполнить принимающей стороне, - ред.). Некоторые звезды добираются за свой счет, некоторые просят оплатить бизнес-класс при перелете, при этом труппу везут в экономе. Стоимость выступления варьируется от 7 до 30 тысяч евро.

Небольшая сумма для выступления

За сравнительно небольшую сумму (до 10 тысяч долларов) можно заказать группу "Никита" – за 7 тысяч евро; Еву Бушмину (бывшую участницу группы "Виа Гра") - за 4 тысяч евро (на выезде будут 6 человек, все летят в эконом-классе); группу "Горячий Шоколад" - 8 тысяч евро (из Киева, на выезде 5 человек).

Средний счет

В средней ценовой категории заказывают на корпоратив группу "Время и стекло" за 20 тысяч долларов, Тину Кароль – за 15 тысяч евро, Гарика Кричевского – за 15 тысяч евро (из Киева, на выезде 8 человек), Надежду Мейхер-Грановскую (бывшую участницу группы "Виа Гра") - от 10 тысяч евро.

Дорогие артисты

Самые дорогие украинские артисты берут за концерты в Москве солидные суммы без учета бытового райдера. Например, за 30 тысяч евро можно заказать Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, Ивана Дорна за 40 тысяч евро, Макса Барских с коллективом 13 человек – от 30 тысяч евро, Ани Лорак с коллективом 17 человек – от 45 тысяч евро, Quest Pistols Show – 50 тысяч долларов (на выезде 6 человек: 3 летят в бизнес-классе, 3 – в эконом), Светлану Лободу – от 70 тысяч евро (на сцене 10 человек), Потапа и Настю Каменских – от 40 тысяч евро, с учетом трансфера из Киева и пребывания в Москве (цены указаны на сайте агентства).

Интересно, выполняется ли в Москве райдер Дорна, где указано, что организаторы должны идти на встречу с певцом с шариками синего и желтого цветов. Но после того, как пора новогодних корпоративов закончится, из отзывов в социальных сетях можно будет оценить истинный патриотизм украинских артистов.

Подробней читайте в материале "Апострофа": Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента".