Будет заметать снегом, но недолго: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже во вторник, 3 декабря, все области Украины заметет снегом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Во вторник в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - гололедица.

По словам Диденко ближайшей ночью, могут быть сильные осадки по всей Украине кроме востока. Однако уже утром восточные области также окажутся среди зимней погоды: мокрый снег и гололедица.

Днем в центральной части Украины осадки прекратятся.

На Западе и Севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег.

На юге Украины дождь и местами мокрый снег выпадать будут преимущественно ближайшей ночью и завтра утром.

Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожье непогода еще задержится.

Прогнозируется порывистый сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха - ночью в Украине 0-5 градусов мороза, завтра днем от 2 мороза до 2 тепла, на юге до + 4 + 6 градусов.

В Киеве в понедельник вечером и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица.

Завтра днем в столице - небольшой снег. Температура воздуха ночью -2-4 градусов, днем около нуля.

По ее словам, уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление.

Напомним, что с понедельника, 2 декабря, в Украину придет мокрый снег, местами с дождем.