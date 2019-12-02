Массивные циклоны и облака: в NASA показали невероятное фото Юпитера

Аппарат "Юнона" сделал серию редких снимков южного полюса планеты-гиганта Юпитера. На изображение попали массивные циклоны, которые были зафиксированы в районе южного полюса планеты.

"Этот поразительный вид на южное полушарие Юпитера стал доступен, когда космический корабль включил ускорители. На изображении запечатлены массивные циклоны вблизи южного полюса Юпитера, а также хаотически двигающиеся облака - они заметны в области турбулентности между оранжевой полосой и коричневатой полярной областью", - говорят исследователи.

Интересно, что "Юнона" во время создания снимков разогналась до 137 тысяч километров в час относительно планеты. Всего же серию снимков аппарат делал более часа и к последнему кадру "Юнона" летела уже со скоростью 209 тысяч километров в час.

В момент съемки между аппаратом и планетой было 104 тысячи 600 км.

Напомним, что в сети появилось впечатляющее видео спутников Нептуна, которые находятся в крайне необычном резонансе, напоминающем танец.