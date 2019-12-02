Мороз до -10 и ветер: опубликованы яркие фото засыпанных снегом Карпат

Горные районы Карпат, в частности в Ивано-Франковской области, в первые дни зимы буквально засыпало снегом. К примеру, высота снежного покрова на метеостанции Пожижевская достигает 16 сантиметров.

Об этом сообщил журналистам начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

По его словам, в ближайшие сутки в области снова ожидают небольшой снег, а также гололед. Столбики термометров в регионе опустятся до -2...-7 градусов.

Кроме этого, как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, на горе Поп Иван сейчас температура воздуха составляет -10°С, ветер юго-западный 12 м/с. Видимость, из-за облачности и тумана, составляет лишь до 70 м.

Отмечается, что снеголавинная метеостанция расположена в украинских Карпатах в долине Пожижевская на высоте 1550 м. Тогда как высота горы Поп Иван Черногорский – 2020,5 м.

При этом в соцсетях пользователи делятся фотографиями первых дней этой зимы в Карпатах. Красивые снимки заснеженных гор опубликовал на своей странице в Facebook Александр Голобин с Ворохты.

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Как сообщал "Апостроф", 26 ноября в социальных сетях опубликовали атмосферные фотографии зимней погоды на горе Ай-Петри в оккупированном Россией Крыму. На фото видны укрытые изморозью деревья и растения на склоне горы, которые создают впечатление сказочного пейзажа.