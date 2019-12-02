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Полиция поймала подозреваемых в покушении на депутата в Киеве: первые подробности

понедельник, 02 декабря 2019, 11:45
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В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанные уже дали признательные показания. Также журналисты указали их возраст – около 20 лет.

"Ребятам не более 20-ти лет, уже раскололись", - сообщил источник.

Источник журналистов подчеркнул, что правоохранители сработали максимально оперативно, и быстро выявили предположительных убийц.

Спикер Шевченковского отделения полиции Киева Анна Зубрева уточнила, что киллеру, который в центре Киева расстрелял авто депутата Соболева и убил его ребенка, грозит до 15 лет лишения свободы.

По ее словам, в воскресенье были введены две полицейские спецоперации, которые продолжатся до поимки подозреваемых.

Комментируя состояние депутата Вячеслава Соболева, спикер уточнила: "С ним все нормально".

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но тяжелые ранения получил именно трехлетний ребенок. Вскоре выяснилось, что за рулем авто находился депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Вячеслав Соболев. Погибший ребенок - это его трехлетний сын Александр.

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