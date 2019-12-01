Расстрел Range Rover в Киеве: появились подробности о личности пострадавшего

За рулем Range Rover, который расстреляли в Киеве в воскресенье, 1 декабря, в результате чего погиб 3-летний мальчик, был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую правду.

Погибший 3-летний мальчик - сын Соболева, Александр, 2015 года рождения. Информацию об обстреле подтвердил сам Соболев. Он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын.

По информации журналиста Дениса Бигуса, автомобиль Range Rover, который был обстрелян в центре Киева, записан на компанию "ДонУкрПроектНИИ".

"Это авто, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев", - отметил журналист.

Известно, что Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.

Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2005 году Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко". У Соболева 5 детей, младший сын родился в августе 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что киллеры, обстрелявшие Range Rover в Киеве, целились в мужчину, сидевшего за рулем внедорожника.