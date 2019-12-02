Появились фото бойцов "Альфы", трагически погибших на Донбассе

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что погибшими на Донбассе при выполнении боевого задания были бойцы спецподразделения Центра специальных операций СБУ подполковник Дмитрий Каплунов и подполковник Денис Волочаев.

Фото погибших опубликовано на официальной странице СБУ.

"Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", - сказано в сопровождающем тексте.

Дмитрию Каплунову в среду, 4 декабря, должно было исполнится 39-лет. Его боевому товарищу Денису Волочаеву было 38 лет.

"СБ Украины всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", - пообещали на сайте ведомства.

На гибель бойцов "Альфы" отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский. "Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнского боли и потерь наших побратимов", - написал глава государства в своем аккаунте в Twitter, выразив соболезнование семьям погибших.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре на Донбассе погибло 7 украинских бойцов.