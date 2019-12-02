Прошли много испытаний: названы имена бойцов ВСУ, трагически погибших на Донбассе

На Донбассе при выполнении боевого задания погибли два украинских бойца.

Об этом рассказал в Facebook народный депутат и ветеран АТО Роман Костенко.

Он отметил, что спецподразделение "Альфа", где служили погибшие, в данный момент активно способствует в обороне страны от агрессора.

Также он назвал имена погибших сотрудников спецслужбы.

"Очередное трагическое сообщение из Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых собратьев. А также это напоминание о том, что бойцы "Альфы" - это не "маски-шоу" на обысках, а это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной", - заметил нардеп.

Ветеран АТО рассказал о знакомстве с погибшими сотрудниками СБУ, об их личных качествах, а также выразил соболезнования в связи с их гибелью.

"Я хорошо знал Дениса и Дмитрия, мы вместе прошли через многие испытания и выполнили немало задач. Это были сильные, надежные и мужественные воины, высококвалифицированные профессионалы, настоящие офицеры и патриоты Украины. Покойтесь с миром, ребята", - отметил Костенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что за ноябрь на Донбассе погибло 7 защитников Украины, которые отдали свою жизнь за страну.