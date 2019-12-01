Боевики устроили диверсию на Донбассе: погибли бойцы ВСУ

Диверсанты боевиков пытались прорваться в тыл ВСУ. Украинские бойцы справились с атакой, потеряв из своего состава двух военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрыва воины получили ранения, несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток воскресенья, 1 декабря, боевики дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что десятки домов продолжают оставаться без электричества в Марьинке, после того, как 25 ноября сильный ветер порвал линии электропередач.