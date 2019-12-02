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В Днепре прогремел мощный взрыв на парковке: опубликовано видео с места ЧП

понедельник, 02 декабря 2019, 15:42
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В центре Днепра ночью прогремел мощный взрыв - загорелся электрокар.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет ТСН.

Авто стояло на парковке вблизи многоэтажки. Взрыв был таким сильным, что разбудил местных жителей.

На вызов срочно прибыли спасатели. С огнем боролись более часа, но электрокар выгорел дотла. Огонь и взрыв также повредили соседнюю машину - у автомобиля сгорели капот, двигатель и передние колеса. Еще в нескольких автомобилей обгорели двери.

Сейчас причину взрыва устанавливают. Среди версий короткое замыкание или умышленный поджог.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Сирии на самодельной взрывчатке подорвался бронеавтомобиль, в результате чего пострадали трое российских военных полицейских.

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