В Киеве произошел смертельный пожар в детском саду: первые подробности и фото

В понедельник, 2 декабря, в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 9а произошел пожар, горело двухэтажное здание детского сада №554.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.
Во время обследования здания спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.
В помещении нашли тело мужчины без сознания. К сожалению, он не подавал признаков жизни и врачи уже были бессильны. Мужчина работал в садике охранником.
Что именно стало причиной возгорания и подробности случившегося — будут выяснять правоохранители.
На месте работали три единицы техники спасателей и около 13 человек личного состава. Также дежурили врачи и патрульные.
Детали случившегося выясняются.
Как сообщал "Апостроф", в октябре в Херсоне в результате пожара в квартире скончалась молодая пара.