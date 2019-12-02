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В Киеве произошел смертельный пожар в детском саду: первые подробности и фото

понедельник, 02 декабря 2019, 09:53
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Фото: Цензор.НЕТ

В понедельник, 2 декабря, в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 9а произошел пожар, горело двухэтажное здание детского сада №554.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Во время обследования здания спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.

В помещении нашли тело мужчины без сознания. К сожалению, он не подавал признаков жизни и врачи уже были бессильны. Мужчина работал в садике охранником.

Что именно стало причиной возгорания и подробности случившегося — будут выяснять правоохранители.

На месте работали три единицы техники спасателей и около 13 человек личного состава. Также дежурили врачи и патрульные.

Детали случившегося выясняются.

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