В Херсоне в результате страшного пожара погибла молодая пара: фото

В понедельник, 14 октября, в херсонской больнице скончалась молодая девушка, пострадавшая в результате пожара по ул. Олеся Гончара; ее сожитель умер раньше.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Типичный Херсон".

Так, молодые люди смертельно отравились продуктами горения из-за пожара, вспыхнувшего в квартире на первом этаже. Причиной возгорания стала свеча, которую оставила 73-летняя хозяйка.

Сама виновница трагедии не пострадала, она выбежала на улицу и даже не вызвала пожарных. Между тем дым из ее квартиры распространился подъездом.

Отмечается, что в ЧП пострадала еще одна женщина – 78-летняя пенсионерка, которую пожарные вынесли из второго этажа данного дома. Она находится в больнице.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошел масштабный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.