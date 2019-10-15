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В Херсоне в результате страшного пожара погибла молодая пара: фото

вторник, 15 октября 2019, 08:35
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В понедельник, 14 октября, в херсонской больнице скончалась молодая девушка, пострадавшая в результате пожара по ул. Олеся Гончара; ее сожитель умер раньше.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Типичный Херсон".

Так, молодые люди смертельно отравились продуктами горения из-за пожара, вспыхнувшего в квартире на первом этаже. Причиной возгорания стала свеча, которую оставила 73-летняя хозяйка.

Сама виновница трагедии не пострадала, она выбежала на улицу и даже не вызвала пожарных. Между тем дым из ее квартиры распространился подъездом.

Отмечается, что в ЧП пострадала еще одна женщина – 78-летняя пенсионерка, которую пожарные вынесли из второго этажа данного дома. Она находится в больнице.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошел масштабный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.

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