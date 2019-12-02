RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

12:27
В Украине такого никогда не было: опубликованы фото опасного оружия боевиков ЛДНР
12:16
Президент Бразилии обвинил ДиКаприо в лесных пожарах: что ответил актер
12:10
В Киеве группа неадекватов устроила погром в пиццерии: опубликованы фото и видео
11:56
Будет заметать снегом, но недолго: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине
11:46
Прости взрослым нелюдям: Ирина Билык оказалась крестной убитого в Киеве ребенка
11:45
Полиция поймала подозреваемых в покушении на депутата в Киеве: первые подробности
11:29
Убийца на что-то намекал? Всплыла неожиданная деталь покушения на депутата в Киеве
11:20
Под Киевом поймали вооруженную банду, угонявшую элитные авто: фото
11:10
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, как изменилась после инсульта
10:53
Авто с "темным" прошлым: в деле о покушении на депутата в Киеве произошел новый поворот
10:52
Во Львове подростки устроили дикие развлечения с оружием: фото
10:42
Прошли много испытаний: названы имена бойцов ВСУ, трагически погибших на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине такого никогда не было: опубликованы фото опасного оружия боевиков ЛДНР

понедельник, 02 декабря 2019, 12:27
переглянути новину українською

На Донбассе, неподалеку от сельскохозяйственных наделов мирных жителей у линии разграничения были обнаружены противопехотные осколочные мины, которые производятся в России.

Об этом сообщил военнослужащий из состава ООС Харитон Старский в Facebook.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

"Вот это - российские противопехотные осколочные мины. Никогда в Украине не производились и не завозились. Прилетели от российских боевиков практически в пригородную зону, чудом не угробив местных жителей, которые там занимаются хозяйством", - заметил военнослужащий.

Он отметил, что одна из таких мин была обнаружена на пастбище, где местная жительница пасла коз. Бойцам ВСУ удалось предотвратить трагедию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пророссийские боевики намеренно "засыпают" противопехотными минами зеленые насаждения на Донбассе, где люди пасут коз и куда ходят за грибами.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зима на пороге: на выходные погода приготовила украинцам новые сюрпризы

Украина борется с гендерным неравенством, но у женщин еще большие проблемы с возможностями - помощница генсека ООН

"Украинские нацисты" обстреляли автобус с детьми ради картинки: как боевики пугают жителей Донбасса

Томос стал духовной берлинской стеной для украинского православия - протоиерей Николай Данилевич

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: