В Украине такого никогда не было: опубликованы фото опасного оружия боевиков ЛДНР

На Донбассе, неподалеку от сельскохозяйственных наделов мирных жителей у линии разграничения были обнаружены противопехотные осколочные мины, которые производятся в России.

Об этом сообщил военнослужащий из состава ООС Харитон Старский в Facebook.

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"Вот это - российские противопехотные осколочные мины. Никогда в Украине не производились и не завозились. Прилетели от российских боевиков практически в пригородную зону, чудом не угробив местных жителей, которые там занимаются хозяйством", - заметил военнослужащий.

Он отметил, что одна из таких мин была обнаружена на пастбище, где местная жительница пасла коз. Бойцам ВСУ удалось предотвратить трагедию.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пророссийские боевики намеренно "засыпают" противопехотными минами зеленые насаждения на Донбассе, где люди пасут коз и куда ходят за грибами.