Может быть много жертв: в ВСУ рассказали о новой подлости боевиков на Донбассе

Пророссийские боевики намеренно "засыпают" противопехотными минами ПОМ-2 зеленые насаждения на Донбассе, где люди пасут коз или же куда ходят за грибами.

Как написал в Facebook военный Харитон Старский, часто террористы обстреливают территории вслепую.

"Дистанционные мины летят в глубокий тыл, фактически жилая зона... Кстати, эти мины в Украине никогда не производились, можете сами догадаться, откуда они сюда попадают.

Единственное, что способен сдержать колорадскую "алкоту" - это адекватный ответ наших гвардейцев. В таких случаях террористы ловят плачульку и замолкают", - пишет он.

Мины ПОМ-2 запрещены во всем мире, так как являются крайне опасными.

Напомним, что боец 128-й бригады, который подорвался на мине в зоне проведения Операции Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе, перенес сложную операцию по извлечению осколков.